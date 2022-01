Das Wochenende hatte es in sich: Aus mehreren Fellbacher Einrichtungen wurden Ansteckungen gemeldet. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Zwei Gruppen haben schließen müssen, weil dort ein hohes Infektionsgeschehen vorliege, so die Stadt. In anderen Gruppen sind kontrollierte Tests vor dem Besuch des Kindergartens jetzt verpflichtend. Die Testzentren an der Schwabenlandhalle, in Oeffingen und Schmiden erweitern daher die Testkapazitäten in den frühen