Wegen versuchten Totschlags an einem Erwachsenen stehen seit gestern ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger vor der Jugendkammer des Stuttgarter Landgerichts. Die beiden sollen einen Mann, der ihren Kumpel am Gemeindezentrum Oeffingen am öffentlichen Pinkeln hindern wollte, bewusstlos geschlagen und dann noch mit Füßen getreten haben.

Der 17-Jährige hat einen Tritt ins Gesicht des Opfers bereits zugegeben und der 21-Jährige einen Tritt gegen die Rippen. Die jungen Männer wussten bei der