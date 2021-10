In Fellbach hat am Sonntag ein Rummelplatz eröffnet, mit allem, was dazugehört: Riesenrad, Karussells und Fahrgeschäfte sowie Imbiss-Buden und Süßigkeiten-Stände mit Lebkuchenherzen und Zuckerwatte. Eine Woche lang, bis 10. Oktober, hat der Vergnügungspark geöffnet: von Montag bis Mittwoch von 15 bis 19.30 Uhr und von Donnerstag bis Sonntag zusätzlich auch vormittags von 10 bis 14.30 Uhr. An diesem Sonntag (3.10.) ist der Park ab 15 Uhr noch bis 19.30 Uhr geöffnet.

Veranstaltungsort