In Fellbach haben sich bis Anfang dieser Woche 65 ukrainische Flüchtlinge bei der Stadtverwaltung gemeldet. Darunter sind 25 Kinder. Sie wurden laut der Stadt privat sowie in städtischen Unterkünften untergebracht. Ein neuer Treffpunkt soll den Neuankömmlingen die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und sich über Hilfen in Fellbach zu informieren.

„In welcher Bank können ukrainische Grwina in Euro umgetauscht werden? Wo gibt es günstige Lebensmittel zu kaufen? Wo kann man sich