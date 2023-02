Schwabendlandtower in Fellbach: Adler Group prüft Verkauf

Jetzt also doch: Der Schwabenlandtower in Fellbach könnte ein weiteres Mal zum Verkauf stehen. Die ins Schlingern geratene Adler Group versucht seit Monaten, sich durch Verkäufe aus ihrem Immobilienbestand Liquidität zu verschaffen. Das Hochhaus in der Kappelbergstadt blieb dennoch außen vor. Es sollte fertiggebaut und dann als lukratives Mietobjekt im Bestand des Konzerns gehalten werden. So der Stand noch im Januar 2023.

Adler Group im Dialog mit OB Gabriele Zull und der Stadtverwaltung

Nun also die plötzliche Wende um 180 Grad: Die Adler-Tochter Consus Real Estate hat die Optionen für ihre Projekte neu bewertet. „In diesem Zusammenhang sind wir zum Schluss gekommen, für das Projekt Schwabenlandtower einen Verkauf in Erwägung zu ziehen“, teilt ein Adler-Sprecher mit.

Mit Oberbürgermeisterin Gabriele Zull und der Stadtverwaltung stehe der Konzern in einem laufenden Dialog, sie würden „regelmäßig und transparent“ über den Stand der Dinge informieren.