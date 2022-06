Schwabenlandhalle Fellbach: Winfried Kretschmann besucht Versammlung der Bauern

Bei der Mitgliederversammlung des Landesbauernverbandes (LBV), die an diesem Mittwoch (22. Juni) in der Fellbacher Schwabenlandhalle stattfindet, wird als Gast Ministerpräsident Winfried Kretschmann um 9.10 Uhr sprechen. Zuvor wird Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg, die Veranstaltung eröffnen und im Anschluss an Kretschmann ebenfalls das Wort ergreifen. Außerdem gibt es einen Jubiläumstalk zu 75 Jahre Landesbauernverband mit Ehrenpräsident Gerd Hockenberger, Landwirtin Birgit Locher und Joachim Hauck, ehemaliger Ministerialdirigent im Landwirtschaftsministerium. Die Veranstaltung wird gestreamt.

Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die hiesige Landwirtschaft wird wohl ein Thema der Versammlung sein, aber auch die Schweinemarktkrise, in welcher sich Züchter seit Beginn der Pandemie mit wegfallendem Absatz durch abgesagte Feste und die lange Zeit geschlossene Gastronomie befinden.

Schweinebauern in der größten Krise seit Jahrzehnten

Im Vorfeld vor der Versammlung mahnte Präsident Joachim Ruckwied an, dass sich die Schweinehaltung in der größten Krise seit Jahrzehnten befinde. 200 Höfe hätten jüngst ihren Betrieb eingestellt. „Im Land gibt es nur noch 1900 schweinehaltende Betriebe, der Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch ist auf 45 Prozent abgesackt“, so Rukwied. Der Bestand komme dem vor 70 Jahren gleich. Mit dem Krieg in der Ukraine sind Ausgaben für Futter und Energiekosten gestiegen, gleichzeitig bleiben Erlöse auf niedrigem Niveau. „Die regionale Schweinefleischproduktion ist gefährdet, deshalb fordert der LBV-Vorstand wiederholt eindringlich die Politik auf, diese Familienbetriebe zu retten und längst überfällige Entscheidungen zu treffen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Vorstand des Landesbauernverbands fordert deshalb ein klares Bekenntnis der Schlachtunternehmen und des Handels zur regionalen Produktion, besonders in Krisenzeiten. Die Auszahlungspreise für Schlachtschweine decken nur einen Bruchteil der massiv gestiegenen Erzeugungskosten und müssten deshalb schnellstens angehoben werden, so der Wortlaut der Pressemitteilung.

Maßnahmen gegen die Schweinekrise

Die Politik sei zudem gefordert, alle Möglichkeiten der Kostendämpfung beispielsweise bei Energie oder Futtermitteln zu ergreifen. Die zugesagten Agrarkrisenmittel sollen umgehend und unbürokratisch auch den Schweinehaltern als finanzielle Nothilfe bereitgestellt werden. Außerdem wünschen sich die Bauern, dass Auflagen im Baurecht abgebaut werden, die der Weiterentwicklung der Schweinehaltung im Wege stehen würden, damit investitionswillige Schweinehalter langfristig und vor allem verlässlich planen können.

Mehr mineralischer Dünger für Weizen

Ein weiteres Thema ist, dass Bauern die Ernte 2023 absichern wollen, hierfür aber mehr mineralischen Dünger benötigen. Baden-Württembergs Bäuerinnen und Bauern produzieren derzeit ausreichend Backweizen fürs Land. Der Selbstversorgungsgrad liege laut Pressemitteilung des Landesbauernverbands sogar bei mehr als hundert Prozent. Doch ohne den knappen mineralischen Dünger könnte die Ernte 2023 zusammenschrumpfen. „Die entscheidende Frage für die Ernährungssicherung ist, wie wir bei der aktuellen Düngemittelknappheit die Ernte 2023 auf den Weg bringen können. Wir müssen jetzt entsprechende Maßnahmen einleiten, damit die Versorgung mit ausreichend Dünger gesichert ist“, erklärt Joachim Rukwied. Ohne diese Absicherung verschärfe sich die Ernährungskrise in Nordafrika, dem Mittleren Osten und Asien.