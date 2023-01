Schwabenlandtower Fellbach: Was der SLT 107 laut Adler Group wert ist

Fast sechs Jahre nach der Insolvenz der „Gewa 5 to 1 GmbH & Co. KG“ wurde im Herbst 2022 endlich wieder ein Baukran am Schwabenlandtower in Fellbach aufgestellt. Und wie geht’s 2023 weiter? Aktuell laufen nach Angaben der Adler Group verschiedene Rohbauarbeiten, die erforderlich seien, um im Anschluss mit dem weiteren Ausbau der technischen Gebäudeausrüstung fortfahren zu können. Der Immobilienkonzern verspricht sich vom Fellbacher Tower eine gute Rendite, wie aus einer aktuellen Investorenpräsentation hervorgeht.

Bisher haben die Adler Group beziehungsweise ihre Tochter Consus 26 Millionen Euro in das Projekt investiert. Trotz der langen Vorgeschichte kommt der größere Batzen erst noch: Weitere 42 Millionen Euro sollen bis zur Fertigstellung ausgegeben werden. Im Portfolio von Adler gehört der Schwabenlandtower in Fellbach, der dort mit dem Standort Stuttgart geführt wird, zu vier sogenannten „Build-to-hold“-Projekten: Der Konzern plant, sie fertigzubauen und dann im Bestand zu halten. Die weiteren drei sind der Kornversuchsspeicher im Berliner Quartier „Wasserstadt Mitte“, das Holsten-Quartier in Hamburg sowie der VAI-Campus (Eiermann-Areal) in Stuttgart-Vaihingen.

Fertigstellung 2024 oder 2025?

Die Bauzeit für den Tower ist mit „2019 bis 2025“ angegeben. Im Mai 2022 hatte sich die Adler Group dahingehend geäußert, dass das Hochhaus 2024 bezugsfertig sein könnte – sofern nicht die Lage auf dem Bausektor zu weiteren Verzögerungen führe.

Derzeit hat der Schwabenlandtower SLT 107 mit dem bis jetzt erreichten Entwicklungsstand einen Marktwert von 60 Millionen Euro. Nach vollständiger Entwicklung soll der Wohnturm 119 Millionen wert sein. Auf ihre Investition erwartet die Adler Group eine Rendite von 4,1 Prozent. Alle diese Angaben stammen aus der Präsentation für Investoren.

Kein Wirtschaftsprüfer für die Tochter Adler Real Estate

Derweil sorgt die Adler Group weiter für Schlagzeilen in der Wirtschaftspresse: So hat ein Gericht zwar die KPMG als Wirtschaftsprüferin für die Tochtergesellschaft Adler Real Estate bestellt, aber die KPMG verweigert sich. Wie der Konzern am Donnerstagmorgen (12. Januar) mitteilte, hat die Adler Group unterdessen einen Weg gefunden, Anleihen zu verlängern, die 2024 fällig würden. 82 Prozent der Gläubiger, die 78 Prozent des Nominalbetrags der Anleihen vertreten, würden dies unterstützen.

Besitzerwechsel: Von CG Group zu Adler

Zwei Jahre nach der Gewa-Pleite 2018 hatte die CG-Gruppe AG von Christoph Gröner den Tower gekauft. Diese wurde später eine Tochtergesellschaft der Consus Real Estate AG. 2020 fusionierte die Consus Real Estate AG mit Ado Properties S.A. und Adler Real Estate AG zur neuen Adler Group.

Statt der ursprünglich von der Gewa erträumten 65 Luxus-Appartements sollen künftig 194 Mietwohnungen realisiert werden. Entsprechend musste der fertige Rohbau umgeplant, statisch neu berechnet und umgebaut werden. Das Hotel der Moxy-Kette soll 169 Zimmer haben.

Jetzt an der Reihe: Die technische Gebäudeausrüstung

Die Montage des 120 Meter hohen Krans wurde in Fellbach im Herbst 2022 mit Erleichterung aufgenommen. Seit der Aktienkurs des Immobilien-Riesen Adler Group ins Schlingern geraten war und der Konzern, um seine Bilanz zu verbessern, deutschlandweit große Immobilienpakete an Konkurrenten verkaufte, wuchsen die Zweifel, ob die Eigentümer ihn fertigstellen wollen – und können.

Technische Gebäudeausrüstung, wie sie für den „SLT 107“ angekündigt wird, definiert der baden-württembergische Branchen-Industrieverband als „alle im Bauwerk eingebauten oder damit fest verbundenen technischen Einrichtungen sowie technische Einrichtungen in Außenanlagen, die der funktionsgerechten Nutzung von Gebäuden dienen“. Darunter können zum Beispiel Heizung und Klimatisierung, Strom und Photovoltaik, Wasserversorgung und Abwasser sowie Feuerlöschanlagen zählen.