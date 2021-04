Der Skaterpark in Schmiden ist fertig und auch der Pumptrack in Oeffingen kann bald befahren werden. Das teilt die Stadt Fellbach mit. „Ich freue mich, dass wir gerade in diesen schwierigen Zeiten den Kindern und Jugendlichen so schnell einen Herzenswunsch erfüllen konnten“, sagt Oberbürgermeisterin Gabriele Zull laut Pressemitteilung. In der Corona-Zeit erfreut sich Sport unter freiem Himmel schließlich großer Beliebtheit - sei es nun Skaten oder Fahrradfahren.

Bereits seit einem