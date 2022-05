Triennale Kleinplastik 2022 in Fellbach: Kuratorin stellt Konzept vor

Der Aufbau hat schon begonnen. Die Werke der über 50 beteiligten Künstlerinnen und Künstler werden angeliefert. In drei Wochen, am 4. Juni, wird die 15. Triennale Kleinplastik Fellbach eröffnet. Eine Ausstellung, die 1980 ins Leben gerufen wurde und inzwischen als einzige im Rems-Murr-Kreis nationale, ja internationale Beachtung finden wird.

Kuratiert wird die aktuelle Triennale von Elke aus dem Moore, der Leiterin der Akademie Schloss Solitude, die der Schau das Thema „Die Vibration der Dinge“ gab. Im Fellbacher Rathaus gab sie der Öffentlichkeit nun Einblicke in das Konzept der Ausstellung und stellte einige der beteiligten Künstler vor.

„Der Ausstellungsort soll zu einem Ort der Resonanzerfahrung werden“

Was kann Kunst „in aufwühlenden Zeiten“, fragte Elke aus dem Moore und erklärte, wie es zum Titel der Ausstellung kam. In ihr solle es um die „Energie von Objekten“ gehen, um die Frage, „wie beseelt können Objekte sein?“ Oder auch, „welche Ladung tragen Objekte in sich?“ Einer der Stichwortgeber für die Ausstellungsmacher, so die Kuratorin, sei dabei der Soziologe Hartmut Rosa mit seinem Buch über „Resonanz“ gewesen. „Der Ausstellungsort soll zum Ort der Resonanzerfahrung werden.“

Der Vers „Schläft ein Lied in allen Dingen“ von Joseph von Eichendorff mochte einem dabei einfallen. Haben wir es also mit der neuen Triennale mit der Wiederaufnahme eines alten romantischen Projekts wider die Entzauberung der Welt zu tun? „Ein hochaktuelles Thema“, betonte dagegen Elke aus dem Moore. Es gehe in der Schau auch um „die Rechtmäßigkeit von Eigentum“, um Restitution“ in „globaler und planetarischer Perspektive“.

„Was veranlasst uns dazu, etwas beherrschen oder besitzen zu wollen?“ Reflektieren wolle man „die Kolonisierung von Mensch und Natur“. Die „Geschichten und Eigenschaften“ der in der Ausstellung gezeigten Objekte „stehen im Mittelpunkt“.

Dazu zeigte sie ein Objekt von Erik Sturm, das sich dem Unfall auf einer Baustelle verdankt: Einen reichlich demolierten Bohrkopf, der sich in einen Stahlträger gerissen hat. Eine faszinierend anzuschauende Kleinplastik und tatsächlich ziemlich unromantisch.

Was die Ausstellung erreichen möchte, erklärte Elke von dem Moore dann in dem Wunsch: „Wenn wir Objekte als Kräfte annehmen, dann ändert sich auch unsere Beziehung zur Welt.“

Zentraler Ausstellungsort wird die Alte Kelter sein. Außerdem wird ein Waldstück bei Oeffingen von der Künstlerin Antje Majewski bespielt, die in ihrem Gemeinschaftsprojekt „Sculpture Forest Sanctuary“ mit sieben internationalen Künstlerinnen und Künstlern der Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit nachspürt, wie man die so facettenreiche Vielheit wie einen Wald meint besitzen zu können.

Objekte, Skulptur und Plastik werden im digitalen Raum neu gedacht

Und dann findet die Triennale erstmals auch in einem digitalen Ausstellungsraum statt. Dazu heißt es in der Pressemitteilung des Kulturamtes: „Skulpturale Objekte entstehen heute nicht mehr nur durch die physische Bearbeitung von Material, sondern auch unter Einbeziehung von Algorithmen, spezifischen Softwares, und lassen uns den Begriff der skulpturalen Plastizität neu denken.“ Auf die Werke dieser digitalen Erweiterung unserer Vorstellung von „Kleinplastik“ darf man sicher gespannt sein.

Erarbeitet hat Elke aus dem Moore das Konzept mit den künstlerischen Co-Kuratoren Memory Biwa (Windhoek), Antje Majewski (Berlin) und Gabriel Rossell Santillán (Mexico City/Berlin). Diese haben zu ihren Beiträgen wiederum eine Reihe von Künstlern eingeladen.

Memory Biwa etwa widmet sich mit fünf Künstlerinnen aus dem südlichen Afrika der Aufladung von Objekten vor dem Hintergrund einer, so die Pressemitteilung, „forcierten Migration der Objekte durch Krieg, Raub oder anderen Gewalttaten“ (zu den Künstlerinnen gehört auch Stephané Edith Conradie, die unser Foto zeigt. Sie wurde 1990 in Namibia geboren und arbeitet in Kapstadt in Südafrika).

Nicht nur Zukunft und Gegenwart, auch die präsente Vergangenheit durch die Aktualität dreier bereits verstorbener Künstlerinnen, werden von der diesjährigen Triennale ins Blickfeld des Publikums gerückt. Es sind dies Annette Wehrmann mit ihren Arbeiten zwischen Skulptur und Intervention, die litauisch-kolumbianische Künstlerin Nijle Sivickas, die in Stuttgart studierte und in Fellbach ansässig war, mit erstmals gezeigten Skulpturen; und Irma Hünerfauth mit ihren sprechenden Kästen. Einem, wie aus dem Moore sagte, „Vibrationsobjekt aus den 80er Jahren“.