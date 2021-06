Ein 88-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Unfall am Montag, 31. Mai 2021, gegen 12 Uhr in Oeffingen bei Fellbach leicht verletzt. Er war laut Polizeibericht auf dem Radweg in der Sudetenstraße unterwegs. Wegen eines rückwärtsfahrenden Lastwagens musste der Radfahrer ausweichen.

Der E-Bike-Fahrer stieß noch mit dem Lkw zusammen und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Rad liegt bei