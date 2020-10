Über 20 000 Euro und einige Schmuckstücke haben Betrüger in Fellbach erbeutet. Das Ganze spielte sich bereits am Montag, 5. Oktober, ab, wurde aber erst jetzt bekanntgegeben. Das Unglaubliche daran: Das betrogene Ehepaar ist sogar von München in den Rems-Murr-Kreis gefahren, um den angeblichen Polizisten Geld und Schmuck zu übergeben. Und ist einer Telefon-Manipulation erlegen.

Der Polizei wäre es vermutlich am allerliebsten, dieser Artikel würde in Blaulichtblau blinken.