In der Alten Kelter in Fellbach hat eine „Impfwoche“ begonnen. Teams aus drei Fellbacher Arztpraxen impfen gegen Corona. Am Montag wurde von 15 bis 18 Uhr geimpft - allerdings nur nach Anmeldung. Das wussten jedoch offenkundig viele Interessierte nicht und standen vergeblich in der Schlange. Das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises entschuldigte sich am späten Montagnachmittag.

Auf dem Portal dranbleiben-bw.de der Landesregierung war fälschlicherweise angegeben gewesen, dass man sich