„Oh, wie nett ist das denn?“, war Petra Hübners erster Gedanke, als sie eine kleine Meldung über den sogenannten Bienen-Automaten aus Dortmund in der Zeitung gelesen hat. Etwas Altes, dem neues Leben eingehaucht wird, die Idee habe sie begeistert, sagt die 56-Jährige. Petra Hübner engagiert sich seit vergangenem Jahr im Fellbacher Naturschutzbund (Nabu). Im April hat sie die Dortmunder Idee nach Fellbach geholt, nun hängt der gelbe Kasten am Nabu-Vereinshaus am Schmidener Feld. Er spuckt