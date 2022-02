Wegen Kabelbruch: Tempo 60 im Kappelbergtunnel

An der Stromversorgung der Tunnelsperranlage des Kappelbergtunnels liegt ein Kabelbruch vor. Aus Sicherheitsgründen wurde deshalb die Geschwindigkeitsbegrenzung vorübergehend auf 60 km/h reduziert. Das teilte das Landratsamt Rems-Murr-Kreis in einer Pressemitteilung am Mittwoch (17.02.) mit.

Wenn ein Unfall im Tunnel passiert oder das Tempo begrenzt werden muss, reagiert eine defekte Tunnelsperranlage nicht. Autofahrer würden dann mit den erlaubten 100 km/h auf ein mögliches Hindernis im Tunnel zusteuern.

Vorbereitende Maßnahmen wurden getroffen. Laut Landratsamt soll die Tunnelsperranlage dann Donnerstagmorgen (18.02.) wieder einsatzbereit und die Tempobegrenzung wie gewohnt bei 100 km/h sein.