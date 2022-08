Wegen Personalmangel im F3 in Fellbach: Ab Montag (8.8.) kein Frühschwimmen mehr

Krankheitsfälle und Fachkräftemangel sorgen auch im Fellbacher F3 für Einschränkungen. Aufgrund des aktuell hohen Krankenstands beim Aufsichtspersonal kann von Montag, 8. August, bis vorläufig zum Ende der Sommerferien das Frühschwimmen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6 bis 8 Uhr nicht angeboten werden. Das teilt die Stadt Fellbach in einer Pressemitteilung mit. Das Bad öffnet dann wochentags regulär um 10 Uhr.

Corona-Sommerwelle und Fachkräftemangel wirken sich auf den Badbetrieb aus

„Wir können leider nur so den Badebetrieb für alle aufrechthalten“, wird Geschäftsführer Kai Steuernagel in der Pressemitteilung zitiert. Die Corona-Sommerwelle wirke sich auch auf den Badbetrieb aus. Parallel dazu kämpften die Bäder mit einem Fachkräftemangel. „Fachangestellte für den Badbetrieb und Rettungsschwimmer werden händeringend gesucht und Bewerbungen dazu sind hochwillkommen – gerne auch noch als Saison- oder Ferienjob“, so der Geschäftsführer.

Mit dem Aussetzen des Frühschwimmens hoffen die Verantwortlichen, der Personalsituation Rechnung zu tragen und so das Bad in den heißen Sommerwochen fortführen zu können, heißt es in der Pressemitteilung. „Grundsätzlich empfiehlt sich vor dem Besuch des Bades der Blick auf die Homepage, um sich schnell zu informieren“, empfiehlt Birgit Steinegger, die Marketingbeauftragte des F3-Bades.