Wegen Putins Ukraine-Angriff: Christoph Sonntag verlegt Fellbacher "Fastenpredigt"

Der aus Waiblingen stammende Entertainer Christoph Sonntag und der SWR haben „aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine“ die für Samstag, 5. März, 11.30 Uhr, geplante Veranstaltung „Das jüngste Ger(i)ücht“ in der Alten Kelter in Fellbach verlegt. Das hat seine Sonntag.tv GmbH aus Stuttgart am späten Montagnachmittag mitgeteilt.

Sonntag sollte bei der Veranstaltung als Mönch „Bruder Christopherus“ auftreten und in einer „Fastenpredigt“ Politiker aufs Korn nehmen. Laut einem Medienbericht hatten unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann samt Kabinett und Bundesagrarminister Cem Özdemir ihr Kommen zugesagt.

Er könne aber nicht die „kleinen Verfehlungen“ hiesiger Politiker kritisieren, „während ein Despot die Welt in Angst und Schrecken versetzt“, wird Sonntag von Stuttgarter Zeitung/Nachrichten mit Bezug auf Wladimir Putin zitiert.

„Ein Ersatztermin wird zeitnah kommuniziert“, heißt es in der Mitteilung von Sonntags Firma. Bereits gekaufte Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit.