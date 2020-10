Fast ist’s Ende Oktober – und noch immer steht der von der Bauherrschaft für September angekündigte, 140 Meter hohe Baukran am Schwabenlandtower noch nicht. Zumal an einer anderen Baustelle der Consus Real, am Böblinger City Carré , der Baukran wieder abgebaut wurde, regen sich wieder erste Sorgen in der Nachbarstadt: Gibt es nach der Gewa-Pleite erneute Probleme?

Die selbst schon sehr umsatzstarke CG-Gruppe des Baulöwen Christoph Gröner ist von der Consus Real Estate geschluckt