Von vielen offenen Fragen ist derzeit noch der Fall des zehnjährigen Buben Nick aus Fellbach umstellt. Der Junge – wir berichteten – verschwand am Mittwoch gegen 19.30 Uhr aus der elterlichen Wohnung und tauchte am Donnerstag gegen 16.30 wohlbehalten wieder auf. Was geschah in der Zeit dazwischen, in jenen 21 Stunden, in denen das Kind wie vom Erdboden verschluckt war? Das ist noch klärungsbedürftig – auch wenn Nicks Mutter ihre Sicht der Dinge bereits via Facebook öffentlich gemacht hat.