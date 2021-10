Am Sonntag, den 24. Oktober ist Bürgermeisterwahl in Kaisersbach. Zur Wahl stehen vier Kandidaten. Drei von ihnen sind am Donnerstag, 14. Oktober, zu Gast im ZVW-Wahlstudio: Katja Müller, Heiko Eberhard und Michael Clauss stellen sich den Fragen von Redakteur Jörg Hinderberger. Der Livestream beginnt um 19 Uhr.

