Der Wahlkampf in Kaisersbach geht jetzt in die heiße Phase. Denn die Bewerbungsfrist ist abgelaufen, der Gemeindewahlausschuss am Mittwochabend hat getagt. Zur Wahl stehen am 24. Oktober vier Kandidaten.

{element}

Amtsinhaberin Katja Müller bewirbt sich um die Wiederwahl. Die 48-Jährige hat als Erste ihren Hut in den Ring geworfen und wird damit auch an erster Stelle auf dem Wahlzettel stehen.

Ebenfalls um das Amt kandidiert der 51-jährige Kaisersbacher Heiko Eberhard. Er steht