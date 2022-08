Baustart für Austausch der Wasserleitung zum Kaisersbacher Ortsteil Mönchhof

In dieser Woche haben die Bauarbeiten für die Erneuerung der Wasserleitung zum Ortsteil Mönchhof begonnen. „Die Wasserleitung muss auf einer Länge von rund 300 Metern schnellstmöglich ausgetauscht werden, da innerhalb kürzester Zeit wiederholt Rohrbrüche aufgetreten sind“, so Kaisersbachs Bürgermeister Michael Clauss über die prekäre Situation.

Durch die unkalkulierbaren Rohrbrüche ist innerhalb kürzester Zeit eine große Gefahr für die Versorgungssicherheit des Ortsteils Mönchhof mit Trinkwasser entstanden. Da bei den Rohrbrüchen die Trinkwasserversorgung jeweils mehrere Stunden, im schlechtesten Fall auch mehrere Tage, unterbrochen sein kann, ist das Menschen- und Tierwohl gefährdet.

Auch besteht beim Ausfall der Trinkwasserversorgung Gefahr für die Lebensmittelhygiene bei milchverarbeitenden Betrieben sowie in einem Gaststättenbetrieb. Im Brandfall besteht zudem das Risiko, dass durch die instabile Wasserleitung die Löschwasserversorgung unterbrochen oder gar nicht möglich sein könnte. Aufgrund dieser erheblichen Risiken hat der Gemeinderat kurzfristig eine Sofortentscheidung über die direkte Vergabe der Arbeiten für den Austausch der Wasserleitung getroffen. Innerhalb weniger Tage konnten Baufirmen für den Auftrag gewonnen werden und auch die Lieferung von Rohrleitungen konnte gesichert werden. „Dass dies trotz der derzeitigen Auftragslage in der Baubranche, der Materialknappheit und der beginnenden Sommerferien gelungen ist, war ein Verdienst des beteiligten Ingenieurbüros Riker+Rebmann und unseres Wassermeisters Reiner Kösterke“, findet Clauss. Während der Bauarbeiten wird die Trinkwasserversorgung des Ortsteils Mönchhof über die alte Leitung aufrechterhalten. Falls in der Zwischenzeit abermals ein Rohrbruch auftritt, muss dieser konventionell behoben werden.

Die neue Wasserleitung wird ca. vier Meter neben der alten Leitung verlegt. Die Tiefbauarbeiten werden voraussichtlich die nächsten Wochen andauern. Ergänzend werden Schachtbauten erstellt. Danach werden hygienische Spülungen vorgenommen und aus dem Wasser der neuen Leitungen Proben in ein Labor zur Untersuchung und Freigabe geschickt. Erst danach wird die neu verlegte Leitung, voraussichtlich bis Ende September, an das Trinkwassernetz angeschlossen.