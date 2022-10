Besseres Mobilfunknetz im Sandland dauerhaft ab Ende des Jahres 2022

Zuletzt machte die Welzheimer Zeitung einen Selbsttest mit dem Smartphone, ob der Netzempfang im Sandland nun funktioniert. Das Ergebnis: ja. Aber: „Es war Zufall, denn aktuell laufen über verschiedene Frequenzen nur Testläufe“, so Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz.

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilfunknetzabdeckung im Hellershof gehen laut Krötz und seinem Kollegen Michael Clauss aus Kaisersbach nach Rücksprache mit der Telekom in die letzte Umsetzungsphase. Der neue Mobilfunkstandort, an der L 1080 zwischen Schillinghof und Hellershof auf Höhe Hartplatz, soll laut Netzbetreiber am Jahresende 2022 in Betrieb gehen. Derzeit sollen noch abschließende Arbeiten an der Technik wie auch die Abstimmung des konkreten Inbetriebnahme-Termins mit der Bundesnetzagentur anstehen.

„Die Position der neuen Mobilfunkanlage stellt sich als funktechnisch ideal dar und bietet die Möglichkeit, künftig maximale Bandbreiten und Kapazitäten im GSM-, LTE- sowie 5G-Netz für den Ortsbereich Hellershof, umliegende Siedlungen sowie die Landstraße und Zufahrtsstraßen zur Verfügung zu stellen“, so die Telekom in einer Mitteilung an die Gemeinden. Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung im Sandland steht für das zweite Halbjahr 2023 an. Ein neuer Mobilfunkmast im Bereich Cronhütte auf Gemarkung Kaisersbach wurde ebenfalls errichtet. „Es folgen Installationsarbeiten an der Technik sowie weitere Netzintegrationsarbeiten. Zukünftig wird die neue Funkanlage Versorgungssicherheit im Streckenverlauf der L 1080, im Ortsbereich Cronhütte sowie umliegenden Siedlungen und Weiler mit GSM, LTE und 5G bringen“, so die Telekom.

Bürgermeister Ronald Krötz, Gemeinderat und der stellvertretende Bürgermeister Manfred Fitz sowie Bürgermeister Michael Clauss aus Kaisersbach hatten sich vor kurzem zu einem Abstimmungsgespräch mit der Deutschen Telekom getroffen und hierbei die Dringlichkeit der zeitnahen Umsetzung, gemäß angekündigtem Zeitplan der Telekom, betont.

Weitere Infos zur Netzverfügbarkeit gibt es auch online unter www.telekom.de/netzausbau.