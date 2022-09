Brandmeldeanlage im Hotel sorgt für Großeinsatz der Feuerwehren

Das Auslösen einer Brandmeldeanlage sorgte für Aufruhr. © ALEXANDRA PALMIZI

Die Brandmeldeanlage des Naturparkhotels am Ebnisee in Kaisersbach hat am späten Dienstagabend (06.09.) für Aufregung gesorgt. Laut Nachricht eines Welzheimer Stadtrats waren mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren Welzheim, Alfdorf und Kaisersbach Richtung Ebni unterwegs. Grund dafür war das Auslösen der Brandmeldeanlage. Die Feuerwehr fand jedoch nichts.