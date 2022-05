Die ersten 100 Tage von Michael Clauss als Bürgermeister in Kaisersbach

Etwas mehr als 100 Tage ist Michael Clauss nun der neue Rathauschef in Kaisersbach. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit als Bürgermeister erklärte er gegenüber seinen 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, inklusive Bauhof und Erzieherinnen: „Ich spreche immer von Kolleginnen und Kollegen, nicht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – die Unterscheidung ist mir wichtig, denn wir arbeiten hier alle miteinander.“

Der Dialog ist Michael Clauss wichtig, nicht nur deshalb gab es auch schon zehn Gremiensitzungen mit dem Gemeinderat und eine zweitägige Klausurtagung. „Wir sind eines der kleinsten Rathäuser im Rems-Murr-Kreis und daher ist es enorm wichtig, Aufgaben zu delegieren, und vor allem Vertrauen in jeden Mitarbeiter zu haben, um die zahlreichen Aufgaben erledigen zu können“, erklärt Michael Clauss beim Besuch von ZVW-Redakteur Jörg Hinderberger im Kaisersbacher Rathaus. Als gelernter Pressefachmann und Kämmerer steht Kommunikation nach innen und außen für Michael Clauss ganz oben auf seiner Liste. „Mehr Presseartikel in den Zeitungen, im Gemeindeblatt sowie Infos für die Bürger auf der Homepage und in den sozialen Medien, oder mit Hilfe unserer App, sind mir wichtig, denn diesen bunten Strauß an Öffentlichkeitsarbeit gilt es zu nutzen für unser schönes Kaisersbach“, so der Schultes.

Clauss: „Kaisersbach ist eine Perle“

Zudem setzt Michael Clauss auf eine direkte Bürgerbeteiligung. Es gibt regelmäßige Bürgersprechstunden sowie „Feierabend-Schwätzeden“, und natürlich sei hier auch schon Kritik auf das Rathaus eingeprasselt. „Wir sind ja oft nur Dienstleister und können Probleme nicht direkt lösen, sondern nur vermitteln. Das tun wir gerne, aber es ist nicht immer sofort für jeden verständlich. Im Rathaus sind wir neun Köpfe und die Berge an Arbeit können abgearbeitet werden, aber es dauert eben, bis alle neuen Rädchen ineinandergreifen. Und ich sehe meine Amtszeit als Marathonlauf, nicht als Sprint“, erklärt Clauss, der rund 40 Prozent des Personals im Rathaus, also von den neun Köpfen, verändern musste. Es fehle noch eine zusätzliche Kraft im Hauptamt, ansonsten konnten jedoch wieder die Kämmerei und das Haupt- und Bauamt besetzt werden. Neben wöchentlichen Treffen mit der Telekom zum Thema Glasfaserausbau steht vor allem der Bebauungsplan Welzheimer Straße auf der aktuellen Arbeitsliste. „Wir haben 200 interessierte Familien, die in Kaisersbach bauen möchten, rund 35 Prozent sind Kaisersbacher und zwei Drittel leben aktuell schon im Schwäbischen Wald. Dies zeigt uns, dass Kaisersbach ein Ort ist, in dem man gerne wohnt und lebt, und dafür benötigen wir neuen Wohnraum“, so Clauss. Aber dieser Bebauungsplan müsse erst einmal neu sortiert werden, da aufgrund früherer Versäumnisse von Fristen nun einiges auf der Kippe stehe. „Ich bin aber guter Dinge, dass wir hier schnell einen Knopf hinbekommen“, so Clauss, der auch den Draht zum Landratsamt lobt: „Aber in Waiblingen haben ein paar Mitarbeiter schon gemerkt, dass sich Kaisersbach nicht alles gefallen lässt.“

Für Michael Clauss steht nach 100 Tagen als Bürgermeister fest: „Kaisersbach ist eine Perle im Schwäbischen Wald, für die es sich lohnt, zu arbeiten und zu kämpfen.“ Wichtig sei der Anker mit seiner Familie, den er sich täglich setzt, um Kraft zu tanken.