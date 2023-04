Die neue Schwäbische Waldfee Michelle Fuchs (23) ist eine Kaisersbacherin

Der Schwäbische Wald hat eine neue Waldfee – und bei der neunten Auflage zum ersten Mal eine Repräsentantin, die aus Kaisersbach kommt. Gewählt wurde die 23-jährige Michelle Fuchs. Durchsetzen konnte sie sich in der Gemeindehalle von Oppenweiler gegen drei Mitbewerberinnen direkt in der ersten Wahlrunde.

„Ganz Kaisersbach ist stolz auf Michelle Fuchs als neue Waldfee“, kommentiert Bürgermeister Michael Clauss diese Wahl. Denn „sie identifiziert sich ganz stark mit dem Schwäbischen Wald und wird sicher eine würdige Repräsentantin in den nächsten zwölf Monaten sein“.

In der Jury seitens der Gemeinde vertreten war die ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeisterin und Gemeinderätin Brigitte Braun-Calka. Mit ihr abstimmen durften ehemalige Waldfeen, die gemeinsam eine Stimme hatten. Außerdem wählen durften Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Mitgliedskommunen des Tourismusverbands Schwäbischer Wald.

Dessen Vorsitzender ist Landrat Richard Sigel, der das kleine, aber gute Kandidatinnenfeld (vor einem Jahr bewarben sich noch 14 Frauen) wie folgt kommentierte: „Jede hätte das Potenzial gehabt, die nächste Waldfee zu werden.“ Es sei für ihn beeindruckend gewesen, wie eng alle Kandidatinnen mit ihrer Heimat verbunden seien und mit welcher Begeisterung sie für den Schwäbischen Wald werben wollten.

Was Michelle Fuchs für die Kandidatur motivierte

Michelle Fuchs, die bereits zum zweiten Mal zur Wahl antrat und 2022 noch Kim-Laura Rützler aus Oppenweiler unterlag, konnte diesmal eine Mehrheit des Gremiums von sich überzeugen.

Seit ihrer Kandidatur vor einem Jahr habe sich an ihrer Motivation für die Arbeit als Schwäbische Waldfee nichts verändert, sagt Fuchs: „Durch Begegnungen mit Menschen möchte ich Spuren hinterlassen, die mitten in den Schwäbischen Wald führen – immer und immer wieder.“ Denn der Wald sei mehr als eine Tourismus-Region. „Er ist unsere Heimat, die uns zu den Menschen macht, die wir sind, uns zur Ruhe kommen lässt und uns dennoch immer wieder aufs Neue ins Staunen versetzt.“ Der Schwäbische Wald sei „ein Gefühl, das man erst dann so richtig versteht, wenn man es selbst erlebt hat“, sagt die Kaisersbacherin.

In ihrer Heimatgemeinde könne sie dieses Gefühl jeden Tag aufs Neue erleben: „Hier kann ich neue Kraft schöpfen, meiner Familie und meinen Freunden nahe sein und meinen Hunger nach neuen Abenteuern stillen.“

Als Schwäbische Waldfee solle sie nun zeigen, „wie wunderbar die Vielfalt unserer Natur ist und dass es lohnenswert ist, den Schwäbischen Wald zu erkunden“, sagt Fuchs. Ihre Lieblings-Ausflugsziele im Schwäbischen Wald seien die Orchideenwiese in Allmersbach, die Gallengrotte bei Kaisersbach sowie der Waldsee und der Ebnisee.

Die neue Waldfee ist eine naturverbundene, engagierte Studentin

Die heimat- und naturverbundene 23-Jährige hat ihr Abitur am Limes-Gymnasium abgeschlossen und einen Bachelor im Fach „European Business & Psychology“ in der Tasche. Seit 2021 studiert sie an der Dualen Hochschule in Heilbronn das Fach „BWL Food Management“, der betriebliche Partner ist Edeka Bangemann in Auenwald und Weissach im Tal.

Wenn sie nicht studiert oder als Waldfee unterwegs ist, verbringt Michelle Fuchs gerne Zeit mit ihren Freunden oder erkundet mit ihrem Hund die umliegenden Wiesen und Wälder. Außerdem ist sie bei der evangelischen Kirchengemeinde Kaisersbach in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv.

Künftig wird Michelle Fuchs in einem vom Schorndorfer Modelabel Riani entworfenen Kleid für den Schwäbischen Wald werben. Ihr „Feen-Dienstwagen“ ist ein Mini Cabrio, das von dem Autohaus Mulfinger und der Kreissparkasse Waiblingen gesponsert wird.

Offizielle Kür ist am 1. Mai in den Berglen

Öffentlich gekürt wird die Schwäbische Waldfee dann am Montag, 1. Mai, auf dem Kinder-Natur-Erlebnisfest rund um das Vereinszentrum der Eintracht Rettersburg in Berglen-Rettersburg.

Dort bekommt sie auch die offizielle Feenamtskette überreicht und wird im Anschluss für ein Jahr auf den verschiedensten Veranstaltungen für den Schwäbischen Wald werben und als Botschafterin über die Freizeitregion informieren.

Weitere Informationen dazu gibt es unter: www.schwaebischerwald.com.