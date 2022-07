Duo Roth-Tischer im Schullandheim Mönchhof

Einen besonderen musikalischen Leckerbissen konnten die Musikfreunde beim Kultur-Sommer im Schullandheim Mönchhof genießen.

Der soeben von einer Konzertreise aus Schweden zurückgekehrte Thomas Roth zog die Besucher mit seinem virtuosen Spiel auf der Nyckelharpa von Anfang an in seinen Bann. Schließlich ist er, anerkannt und sehr geschätzt, einer der besten Nyckelharpaspieler weltweit. Frank Tischer am Flügel war ebenfalls Spielfreude pur anzuhören. Der Pianist und Komponist der Extraklasse ließ als Duo-Partner zusammen mit dem Nyckelharpaspiel einen voluminösen und einzigartigen musikalischen Wohlklang im Saal entstehen, der zuweilen Gänsehaut-Feeling erzeugte.

Fulminantes Zusammenspiel mit Eigenkompositionen

Sowohl Roth als auch Tischer zelebrierten ihr fulminantes Zusammenspiel überwiegend mit Eigenkompositionen gefühlvoll und ambitioniert. Die aufmerksamen Zuhörer wurden dabei auf eine musikalische Weltreise insbesondere in die Anden, nach Spanien, Wales und auch nach Jerusalem mitgenommen.

Thomas Roth hatte sich in Schweden seine zweite Nyckelharpa bauen lassen, die er im Mönchhof als Premiere mit einem besonderen Musikstück seinen begeisterten Gästen vorstellte. Dieses einzigartige Musikinstrument, das im Gegensatz zur Geige aus der Hüfte mit einem kleineren Bogen gespielt wird, wobei gleichzeitig mit Tasten auf die Saiten gedrückt werden muss, hat gegenüber herkömmlichen Harpas vielfältigere Ausdrucksmöglichkeiten im Hoch- und Bassbereich.

Riesiger Applaus für zwei großartige Musiker und Künstler

Mit einem gewaltigen Schlussakkord in Form eines Dudelsack-Intermezzos durch Thomas Roth und zwei seiner Lieblingsstücke, „Ingredients“ und „München“, ernteten die Vollblutmusiker vom begeisterten Publikum herzlichen Beifall und Standing Ovations. Sein Stück „München“ hatte Thomas Roth übrigens vor einiger Zeit in einem Open-Air-Konzert zusammen mit einem Sinfonieorchester in München vor großem Publikum erfolgreich aufgeführt.