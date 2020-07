Katja Müller, Bürgermeisterin in Kaisersbach, stellte zum Thema Schwabenpark in der Gemeinderatssitzung am 9. Juli klar: „Der Schwabenpark wird keine Indoorhalle in Gmeinweiler bauen, daher wird es auch keine Bürgerversammlung geben. Es gibt keine neuen Infos zum Schwabenpark. Am Bebauungsplan wird weiter gearbeitet, so dass neue Blockhäuser gebaut werden können zum Übernachten und weitere neue Parkplätze zur Verfügung stehen. Mehr Infos gibt es nicht!“ Ob sich die Bürgerinitiative