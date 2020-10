In der Gemeindehalle in Kaisersbach findet am Donnerstag, 15. Oktober, die nächste Gemeinderatssitzung statt. Die Gemeindehalle steht dieses Mal sogar auf der Tagesordnung, nämlich zum Thema Benutzungsordnung und Entgeltordnung. Also übersetzt, wer darf die Halle in Zukunft nutzen und zu welchem Preis? Beginn ist um 20 Uhr. Bürgerfragen sind erlaubt. Da das Schulhaus Ebni nicht auf der Tagesordnung steht, wird es hier eventuell Rückfragen über den aktuellen Stand der Sanierung und der