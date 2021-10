Es ging wieder einmal nachhaltig zu an der Grundschule Kaisersbach. Nachdem vor einigen Tagen die Bäume der schuleigenen Streuobstwiese abgeerntet war und die Äpfel am nächsten Tag auf dem Schulhof zu über 1000 Liter Apfelsaft verarbeitet wurden, stand am Donnerstag eine große Pflanzaktion an. Denn das Schulgelände soll noch bienenfreundlicher werden. Im Frühjahr waren entsprechende Bäume und Büsche gepflanzt worden, und jetzt waren die Frühblüher an der Reihe.

In einer tollen Aktion