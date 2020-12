Einmal im Jahr berichtet der Rektor der Kaisersbacher Grundschule, Michael Hieber, in der Gemeinderatssitzung über das aktuelle Schuljahr und die Planungen für das kommende Schuljahr. So bekommen die Gemeinderäte einen Einblick, welche Kosten eventuell auf die Gemeinde zukommen, um einen guten Schulalltag in Kaisersbach zu gewährleisten.

Im Schuljahr 2020/2021 gibt es an der Grundschule Kaisersbach vier Schwerpunkte: 1) Realisierung des Werkbereichs, 2) Weiterentwicklung des Konzepts