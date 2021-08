Nachdem die erste Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 24. Oktober in Kaisersbach die Amtsinhaberin Katja Müller selbst ist, hat sich nun am Mittwoch, 4. August, der erste Herausforderer öffentlich gemeldet. Heiko Eberhard aus Kaisersbach hat seine Bewerbung im Rathaus abgegeben, mit der klaren Absicht: „Aus Kaisersbach für Kaisersbach – Ich möchte Bürgermeister werden.“

Vor 18 Jahren ist Heiko Eberhard nach Kaisersbach gezogen und hat laut eigenen Angaben diese Gemeinde lieben