Gerade mal eine Woche ist es jetzt her, dass es für Katja Müller Applaus im Gemeinderat gab. Einhellig fiel das Lob aus für ihren erfolgreichen Einsatz um das schnelle Internet in der Gemeinde. Doch am vergangenen Donnerstagabend war wieder alles beim Alten. Es wiederholte sich bei Tagesordnungspunkt 2 (Anfragen) das, was seit anderthalb Jahren bereits häufiger zu beobachten war: Die Gemeinderäte haken nach, ob sich bei bestimmten Projekten etwas getan hat, die Bürgermeisterin muss verneinen