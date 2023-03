In Kaisersbach gibt es nur noch einen Geldautomaten - warum?

Die Volksbank Backnang nimmt ab dem 17. April 2023 Änderungen an einzelnen Geschäftsstellen vor, unter anderem in Kaisersbach. Was sich für Kunden in der Welzheimer-Wald-Gemeinde dadurch ändert.

Persönliche Beratung zu allen Fragen rund um Geld und Finanzen und darüber hinaus viele digitale Bank-Services - all das bietet die Volksbank Backnang an. „Unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden fragen Beratung zu Themen wie Geldanlage, Hauskauf oder Altersvorsorge nach“, erklärt Vorstandsvorsitzender Jürgen Beerkircher. Auch Apps und Online-Banking werden immer mehr genutzt, ebenso das telefonisch erreichbare Kunden-Dialog-Center der Volksbank, in dem viele Anfragen bearbeitet werden können.

Für einfache Bank-Services, zum Beispiel Überweisungen oder das Einzahlen von Bargeld, wird der direkte Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank dagegen immer weniger von den Kundinnen und Kunden benötigt. An einzelnen Standorten ist deshalb eine zurückgehende Kundenfrequenz spürbar.

So wandelt die Volksbank Backnang ihre Geschäftsstelle in Kaisersbach mit bisher persönlichem Kundenkontakt in einen Standort mit Selbstbedienungsautomaten um. Dabei baut die Volksbank, wie auch an weiteren Standorten, ihre Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Waiblingen aus und wird in Zukunft gemeinsam mit der Sparkasse unter einer neuen Adresse erreichbar sein: Brunnenstraße 7, 73667 Kaisersbach.

An dem neuen Standort wird es einen Geldausgabeautomaten sowie einen Briefkasten für die Kundinnen und Kunden der Volksbank geben. Für persönliche Bank-Beratungen ist in Kaisersbach im Rathaus ein Raum in Zusammenarbeit mit der Gemeinde vorgesehen. Darüber hinaus befindet sich das nächstgelegene Beratungszentrum der Volksbank in Murrhardt. Auch Beratungsgespräche bei Kunden zu Hause sind möglich.

Gemeinde befürwortet Zusammenarbeit von Volksbank und Kreissparkasse

„Die Gemeinde Kaisersbach befürwortet die Zusammenarbeit der Volksbank Backnang und der Kreissparkasse Waiblingen am Standort in der Ortsmitte ausdrücklich“, so Kaisersbachs Bürgermeister Michael Clauss, der auch in Gesprächen mit der VR Bank Schwäbischer Wald erfolgreich war. „Wir sind darüber hinaus froh, dass der Vorschlag von der Gemeinde nach flexiblen Beratungsangeboten, im Rathaus oder privat zu Hause, von den lokalen Kreditinstituten aufgegriffen wird.“ Trotz der Veränderung bietet die Volksbank Backnang in der Region weiterhin zahlreiche Beratungszentren und Geschäftsstellen mit der Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit Mitarbeitern. „Beratung durch unsere Expertinnen und Experten ist für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden sehr wichtig. Deshalb sind wir auch in Zukunft für das persönliche Gespräch gut erreichbar“, sagt Jürgen Schwab, Vorstandsmitglied der Genossenschaftsbank.