Ist der Ebnisee bei Kaisersbach ein Natursee oder doch nicht?

Im Moment wird dem Aichstrutsee in Welzheim mit einer Pumpe Sauerstoff zugeführt, damit das Umkippen des Stausees verhindert werden kann. In diesem Zusammenhang berichtete der ZVW, dass im Ebnisee diese Gefahr nicht bestehe, da er ein Natursee sei. Ist der Ebnisee aber wirklich ein Natursee?

„Der Ebnisee ist ein etwa 6,3 ha großer Stausee auf dem Gebiet der Gemeinde Kaisersbach im baden-württembergischen Rems-Murr-Kreis. Er wurde im 18. Jahrhundert als Schwellweiher für die Flößerei angelegt und dient heute vor allem der Naherholung“, heißt es dazu online auf Wikipedia. Also doch kein Natursee?

„Der Ebnisee, so wie er heute aufzufinden ist, besteht so seit 1884. Daher bezeichnen wir ihn als Natursee, denn er hat nichts mit einem Badesee zu tun. Es gibt am Ebnisee nur natürliche Einstiegsstellen“, berichtet der Vorsitzende des Ebniseevereins, Konrad Jelden. Und da der Ebnisee nun seit 138 Jahren der Natur überlassen ist, wird er eben als Natursee bezeichnet, da er diesen Charakter habe. „Es gibt so viele schöne Ecken rund um den See. Zum Beispiel der Weg vom Hotel Reich, auf der linken Seite ein kleiner See, und rechts der Ebnisee. Hier wachsen und blühen Lilien, die niemand eingesetzt hat, sondern die Natur regelt es so. Und am Ebnisee gibt es kein Beachvolleyballfeld oder eine Badeinsel, was auf einen Badesee hinweisen würde“, so Jelden.Namensgeber des Ebnisees ist übrigens die nahe liegende Ortschaft Ebni, die wie der See und sein Ufer zur Gemeinde Kaisersbach gehören. Nach dem See ist auch ein umgebendes Landschaftsschutzgebiet benannt.