Jubiläum der Kaisersbacher Kräuterterrassen: Wie die Erfolgsgeschichte begann

Bienen summen, Blüten setzen bunte Farbtupfer, ein kleiner Springbrunnen plätschert, auf der nahen Weide schnauben die Pferde. Wer die Kräuterterrassen betritt, erblickt ein grünes Holzhäuschen, lauschiger Blickfang inmitten des Gartens. Und wer trotz des idyllischen Ensembles den Blick in die Ferne schweifen lassen will, kann sich nicht sattsehen: Gelb blühen die Wiesen ringsum, Tal und Wald schmiegen sich ins Panorama: Einen Platz zum Durchatmen, für Urlaubsgefühle bieten die Kräuterterrassen. „Viele sagen, das ist ein Kraftort“, meint Mona Winter, Erste Vorsitzende des Gastgebervereins Kaisersbach-Ebnisee, zu dem die Kräuterterrassen gehören.

Sogar aus Norddeutschland und den Niederlanden wurden schon Gäste begrüßt

Kein Wunder, dass die Anlage Besucher anzieht, aus der näheren Umgebung ebenso wie aus der weiteren Region und dem Ländle überhaupt. Sogar aus dem Ruhrgebiet, aus Norddeutschland und den Niederlanden wurden bereits Gäste begrüßt. Auch Schulen kommen gern, Arbeiter verbringen die Mittagspause hier ebenso wie der neue Schultes.

Die Kräuterterrassen bieten indes weit mehr als nur einen idyllischen Anblick. Sie bewahren auf einer Fläche von 600 Quadratmetern altes Wissen zu Kräutern. Rund 250 verschiedene gedeihen hier, manche wirken in mehrfacher Weise. Und so lassen sich die nützlichen Schönen nach ihrer Verwendung geordnet entdecken: etwa jene, die die Schönheit fördern, für die Haut wirken, bei Frauenkrankheiten helfen oder für Nieren, Magen, Darm oder andere Organe und Körperregionen nützlich sind. Für die Küche harren mediterrane Kräuter oder jene für Süßspeisen ihrer Verwendung.

Jubiläum 20 Jahre plus eins wird mit einem Festabend gefeiert

So bieten die Kräuterterrassen Anreize für Auge und Geist, seit nunmehr 21 Jahren. Das der Corona-Pandemie geschuldete Jubiläum 20 Jahre plus eins wird am Freitag mit einem Festabend in der Kaisersbacher Gemeindehalle gefeiert (nur für geladene Gäste). „Sie sind nicht 20, sondern 21 Jahre alt, weil wir doch letztes Jahr nicht feiern konnten“, sagt Mona Winter zu den Kräuterterrassen.

"Ich habe mich dann überreden lassen"

Die Idee für deren Anlage geht auf Iris Schassberger, die frühere Vorsitzende des Gastgebervereins, zurück. Herbert Escher, der das Wiesengrundstück für die Kräuterterrassen zur Verfügung gestellt hat, war zunächst skeptisch, als er seinerzeit von dem Projekt erfuhr. „Für mich war lange Zeit nicht denkbar, dass es in Kaisersbach einen Kräutergarten gibt“, erinnert er sich. Er war überzeugt, „dass so was nicht funktioniert“. Aber: „Ich habe mich dann überreden lassen“, erzählt Herbert Escher lächelnd. Und nicht nur das: Er ist „unser Obergärtner“, erzählt Mona Winter im Laufe des Gesprächs. Zum 70. Geburtstag hat er sogar eine Statue aus Metall von den Kräuterpatinnen für den Garten bekommen.

Charmant war damals nicht nur das aussichtsreich gelegene Grundstück, sondern auch der frühere Bienenstand des Vaters von Herbert Escher darauf, den dieser 1965 gebaut hatte. „Da war ich Hilfskraft“, sagt der Sohn. Das Häuschen steht noch im Original. Es zeigt sich grün gestrichen, kunstvoll beschriftet und beherbergt Nützliches für die Kräuterbeete. Daneben steht seit drei Jahren eine Bio-Toilette.

Plan, wo welche Kräuter gepflanzt wurden

Eine Wiese und ein Bienenhäuschen gab es also anfangs für das Kräuterterrassen-Projekt. Es entstand zunächst die Idee, das Gelände aufzufüllen und den Garten im französischen Stil anzulegen. Doch der Gedanke, das Areal dem Gelände entsprechend und in Terrassen zu gestalten, setzte sich durch, berichtet Herbert Escher. Iris Schassberger kümmerte sich um die Finanzen, den Rahmen und Mitstreiter, ergänzt Mona Winter. Erdmute Marciniak aus Welzheim plante, wo welche Kräuter gepflanzt wurden, damit sie thematisch geordnet sind - und sich vertragen. Denn, die Kräuterpatinnen wissen es: Nicht alle Pflanzen können miteinander, manche unterstützen, manche schaden sich auch.

Ein Kompliment an die Aktiven und ein Schub für die Finanzen des Projekts kamen durch eine Auszeichnung: Der Förderpreis des Ministeriums für Umwelt und Verkehr im Wettbewerb „Konkrete Projekte zur Lokalen Agenda 2021“ ging 1999 an den Verkehrsverein Kaisersbach-Sandland-Ebnisee, wie der Gastgeberverein damals hieß. Damit verbunden waren 18 000 Mark. Privatleute, Firmen und Banken spendeten ebenfalls. Das Landratsamt unterstützte die Kräuterterrassen mit Geld und Arbeitskraft.

Zur Einweihung der Kräuterterrassen wurde eine Linde gepflanzt

Sie wurden am 27. Juni 2001 eingeweiht. Damals pflanzten Iris Schassberger, der damalige Landrat Horst Lässing und der frühere Kaisersbacher Bürgermeister Bodo Kern eine Linde. Ein Foto des Ereignisses zeigt einen schlanken jungen Baum. Inzwischen ist er zu einem prächtigen Schattenspender herangewachsen. Unter dieser Linde sitzt nun Herbert Escher mit weiteren Mitstreitern der ersten Stunde und sagt, dass er damals doch eine gute Entscheidung war, der Kräutergarten. „Absolut.“

Besondere Aktion ins Leben gerufen

Die Kräuterterrassen erweisen sich, wenn man so will, als quicklebendiger Jubilar. 31 ehrenamtliche Kräuterpatinnen pflegen die Anlage zurzeit und bemühen sich rührig um die Pflanzen und die Besucher. So haben die Patinnen, das Bürgermeisteramt und die Schule zum Beispiel eine besondere Aktion ins Leben gerufen: Die scheidenden Viertklässler pflanzen als Klasse jeweils einen Baum unterhalb der Anlage. Die Schüler erhalten eine Urkunde: Hier sind deine Wurzeln. Und Mona Winter freut sich, dass die Kinder noch lange zum Gießen kommen.

Bei öffentlichen Führungen gibt es Kaffee, Kuchen und Tee gegen eine Spende

Alle vier Wochen wird sonntags auf den Kräuterterrassen ein öffentlicher Workshop angeboten, themenbezogen, dazu eine Kräuterführung mit einer Kräuterpädagogin, und Kinder können mit Naturmaterial basteln mit der Erzieherin und Kräuterpatin Kornelia Schall. Bei öffentlichen Führungen gibt es Kaffee und Kuchen sowie Tee gegen eine Spende. Melden sich etwa Kinder aus Schulen oder dem Schullandheim an, geben die Kräuterpatinnen spezielle Kurse. Auch Vereine machen gern einen Ausflug zu den Kräuterterrassen und freuen sich über ein Programm sowie Kaffee und Kuchen vor Ort. Sogar Geburtstage mit Sektempfang wurden hier bereits gefeiert. Im September gibt es zum Tag des Schwäbischen Waldes spezielle Führungen mit Märchenstunde, bei der immer ein Kraut vorkommt.

„Tausch und Plausch“ lockt im Mai auf die Kräuterterrassen

„Tausch und Plausch“ heißt zum Beispiel ein Angebot, das meist am zweiten Samstag im Mai auf die Kräuterterrassen lockt. Paten und Gäste können Pflanzen und Übertöpfe mitbringen, tauschen und sich austauschen, es gibt Kaffee und Kuchen. Die Einnahmen sind willkommen. „Wir sind angewiesen auf Spenden. Wir freuen uns über jeden Hosenknopf“, sagt Mona Winter schmunzelnd.

Kräuterpatinnen wollen altes Wissen weitergeben

Während der Corona-Zeit erfreuten sich die Kräuterterrassen großer Beliebtheit, es kamen immens viele Gäste. Das freut die Aktiven natürlich, wenn es auch nicht ihr größtes Ziel ist, Besucherrekorde aufzustellen. „Die Leute sollen sich hier wohlfühlen“, sagt Mona Winter, und die Kräuterpatinnen wollen „altes Wissen weitergeben“.

Das Motto der Kräuterpatinnen ist in einer Stele zu finden, die der Welzheimer Ulrich Finke gefertigt hat: Gesundheit, Liebe, Kraft, Hoffnung, ist dort zu lesen. „Das ist das, was wir uns für die Kräuterterrassen für die Zukunft wünschen.“