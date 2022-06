Kaisersbach: Kultur-Sommer im Schullandheim Mönchhof ab 24. Juni - das Programm

Auftanken, durchatmen, Kultur und Natur genießen: Das ist das Motto des „Kultur-Sommers 2022“, der am Freitag, 24. Juni, im Schullandheim Mönchhof bei Kaisersbach startet. Passend zum Johannitag spielt Fidelius Waldvogel alias Martin Wangler ab 20 Uhr sein Wilderer-Kabarett an der Blockhütte. Den richtigen Einstieg ins Thema bekommen die Gäste bereits ab 18 Uhr bei der Waldführung mit Förster Kilian Knötzele, dem Genuss einer Wildbratwurst vom Holzkohlegrill und dem einen oder anderen „Hirschkuss“. Das Johannifeuer bietet einen stimmungsvollen Ausklang.

Auftakt von besonderen Veranstaltungen

Am Samstag, 25. Juni, ist beim Konzert „Nyckelharpa Journey“ ein ganz besonderes Instrument zu Gast auf dem Mönchhof: Thomas Roth hat sich als Nyckelharpa-Spieler einen Namen gemacht. Er entwickelte seinen eigenen Stil auf diesem wenig bekannten, historischen Instrument, was weltweit Beachtung findet. Begleitet wird er am Flügel von Frank Tischer. Interessantes zum Instrument und zur Musik erfährt man von Thomas Roth selbst, der den Abend auch moderiert. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt für die Abendveranstaltungen beträgt 15 Euro, Kindertheater- und Schülereintrittskarten 7 Euro. Es wird um eine Online-Anmeldung auf der Internet-Seite des Rems-Murr-Kreises gebeten: Rubrik „Wirtschaft I Bildung I Tourismus“ unter „Regionalmanagement Kultur / Veranstaltungen“. Das Programm mit weiteren Details ist hier ebenfalls nachzulesen und steht zum Download bereit.

Am 16. Juli geht es weiter mit einem Sommerprogramm

Am Samstag, 16. Juli, steigt dann ab 16 Uhr ein Sommerprogramm mit Wald-Ambiente mit dem Figurentheater Phoenix: Am Morgen weckt Franz von Hahn den Bauernhof. Johnny Mauser und der dicke Waldemar helfen ihm dabei. Denn richtige Freunde helfen einander. Dann geht‘s los auf Spritztour. Auf ihrem Fahrrad radeln sie durch Mullewapp, und jeder Tag bringt neue Abenteuer. Am Müllplatz geht‘s auf Schatzsuche und am Dorfteich beschließen sie, Seeräuber zu werden. Denn richtige Freunde beschließen immer alles zusammen – mit Ute Assef und Soran Assef und einer Dauer von 45 Minuten. Außerdem wird es am 16. Juli einen poetisch-idyllischen Abend mit dem Musiktheater Zumhof ab 17 Uhr geben. Alle Infos gibt es unter https://www.rems-murr-kreis.de/wirtschaft-bildung-und-tourismus/regionalmanagement-kultur/veranstaltungen.