Die zahlreichen Bürger in der Kaisersbacher Gemeindehalle staunten nicht schlecht, wie sich Bürgermeisterin Katja Müller und Kämmerer Matthias Klocke mit den gewählten Vertretern des Gemeinderats gegenseitig hochschaukelten.

So weit, dass am Ende Gemeinderat Hans-Dieter Schwenger unter anderem sagte: „Ich bin sehr enttäuscht. Wir bekamen die Sitzungsunterlagen wieder viel zu spät, um uns ordentlich vorbereiten zu können. Zudem sind die heutigen Sitzungsunterlagen fehlerhaft, so kann