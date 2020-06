Es blüht und duftet im Kräutergarten in Kaisersbach. Das geplante Sommerfest in den Kräuterterrassen Kaisersbach kann aufgrund der behördlichen Vorschriften dieses Jahr nicht stattfinden, was das Vorstandsteam und alle Kräuterpaten des Fremdenverkehrsvereins Kaisersbach-Ebnisee e.V. sehr bedauern.

Die Kräuterterrassen zeigen sich aber bereits jetzt von ihrer schönsten Seite. Rund 300 Kräuterarten in 20 Beeten (zum Beispiel Tee, Haut, Frauenkräuter, Niere, Magen, Leber, Herz, Atem,