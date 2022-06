Kaisersbacher Kräuterterrassen: „Kräuter sind die Apotheke Gottes“

Die Kräuterterrassen Kaisersbach des Gastgebervereins Kaisersbach-Ebnisee e.V. hatten zu ihrem 21-jährigen Bestehen in die Gemeindehalle Kaisersbach eingeladen. Aufgrund der Coronabeschränkungen musste die Feier im letzten Jahr bereits zweimal verschoben werden. Die Halle war mit Kräuterkisten und Efeu stimmungsvoll dekoriert. Die Stehtische waren mit festlichen Hussen bespannt und ebenfalls mit Heilkräutern dekoriert.

Mona Winter freute sich, zahlreiche Kräuterpatinnen mit Partner begrüßen zu dürfen sowie verdiente Mitglieder aus den Anfangszeiten des Kräutergartens. Unter den Gästen befanden sich auch Bürgermeister Michael Clauss und Gemeinderäte sowie Dr. Klenk, Pfarrer Lutz und die Vereinsvorstände aus Kaisersbach. Die Grundschule Kaisersbach wurde durch Steffi Wiedmann vertreten. Mona Winter stellte den Abend unter das Motto: „Kräuter tun uns nur Gutes!“ Das Wissen über die gesundheitsfördernden Eigenschaften will der Verein bewahren und das Wissen weitergeben. Sie ging auf die Entstehung der Kräuterterrassen in den Jahren 2000/2001 ein. Die ehemalige Hirsch-Wirtin Iris Schassberger hatte die Idee und setzte sie mit Landrat Lässing und Bürgermeister Kern um, was einige Zeit und Mühen in Anspruch nahm. Das jetzige Grundstück wurde vom Ehepaar Escher an die Gemeinde gespendet. Die Terrassenform hatte sich als die beste Lösung herauskristallisiert.

Der Bauhof, die Gemeinderäte und viele freiwillige Helfer legten kräftig Hand an und so konnten die Kräuterterrassen am 27. Juni durch Bürgermeister Bodo Kern, Landrat Horst Lässing und Iris Schassberger eingeweiht werden. Es war eine tolle Gemeinschafts-Aktion. Das ehemalige Bienenhaus von Herbert Eschers Vater wurde als Hütte umfunktioniert. Diese wird bis heute gehegt und gepflegt und ist inzwischen zum Wahrzeichen der Kräuterterrassen geworden. Seit drei Jahren ist ein neu gewählter Vorstand am Werk mit Mona Winter an der Spitze. Sie dankte allen Vorgängern und Vorgängerinnen für die geleistete Arbeit. Vor drei Jahren waren es elf ehrenamtliche Patinnen, die Zahl ist auf erfreuliche 31 angewachsen. Die Kräuterpatinnen pflegen und hegen die Beete im Kräutergarten ehrenamtlich und eigenverantwortlich. Die einzelnen Mitglieder des Vorstandes und deren Funktion wurden kurz vorgestellt. Des Weiteren verlas Mona Winter Grußworte von Erdmute Marciniak, die am Entstehen der Kräuterterrassen maßgeblich beteiligt war. Leider konnte sie nicht anwesend sein. Die anstehenden Ehrungen wurden durch Bürgermeister Clauss vorgenommen. Die Urkunden für die Ehrenmitglieder wurden von einer Schriftdesignerin, die ebenfalls Kräuterpatin ist, sehr ansprechend und kunstvoll gestaltet.

Geehrt wurden in Kaisersbach

Iris Schassberger: Frontfrau der ersten Stunde als Initiatorin und Wegbereiterin (Urkunde und Ehrenmitgliedschaft),

Herbert Escher: Ohne ihn gäbe es den Kräutergarten nicht, da er das Grundstück kostenlos an die Gemeinde gespendet hat. Herbert Escher ist immer ansprechbar, egal welches Problem es gibt. Er führt handwerkliche Tätigkeiten durch, vor allem auch Schreinerarbeiten, teilweise durch Mithilfe seiner Wandergruppe (Urkunde und Ehrenmitgliedschaft).

Sieglinde Escher: Sie hat die Kräuterterrassen zusammen mit ihrem Mann aufgebaut, ist immer zur Stelle und sie hat nie Nein gesagt. Im Laufe der Zeit hat sie über 300 Kuchen für den Verein gebacken (Urkunde und Ehrenmitgliedschaft).

Kurt Hofmann : Er war 2. Vorsitzender und hat immer zum Wohle des Vereins gearbeitet. Viele Wanderungen wurden organisiert, auch auf der CMT war er als Standbesatzung dabei (Urkunde und Ehrenmitgliedschaft).

Bernhard Grau : Er war Kassier und ebenfalls immer zum Wohle des Vereins unterwegs. Die Zusammenarbeit war immer bestens (Urkunde und Ehrenmitgliedschaft).

Zusammen mit den Urkunden erhielten die Ehrenmitglieder jeweils ein Kränzchen aus Heilkräutern und Blüten überreicht, die von zwei Kräuterpatinnen mit viel Liebe und Arbeit gebunden wurden. Verdiente Mitglieder und Ehemalige erhielten ein künstlerisch gestaltetes Dankschreiben: Erdmute Marciniak, Walter Hieber, Annette Siegle, Bernd Slawitsch, Martina Röther, Gaby Deininger, Gaby Rebmann.

Anschließende folgte ein Grußwort von Bürgermeister Michael Clauss mit dem Zitat: „Kräuter sind die Apotheke Gottes“. Die Kräuterterrassen sind seit seinem Arbeitsbeginn in Kaisersbach sein „zweites Wohnzimmer“, in dem er in Pausen neue Kraft schöpft. Hier kann man die Heilkräuter sehen, tasten und riechen, aber nicht mitnehmen. Der Duft, die Stille und der Ausblick sind eine Wellnessoase. Für die ehrenamtliche Arbeit des ganzen Kräutergarten-Teams mit Vorstand bedankt sich die Gemeinde Kaisersbach. Zum 21-jährigen Jubiläum gratuliert der Bürgermeister im Namen der Gemeinde ganz herzlich. Als „Geschenk“ brachte er eine Stunde Arbeitseinsatz von sich selber in den Kräuterterrassen mit. Zudem die Zusage des Landratsamtes, dass die Kräuterterrassen ab 2023 als offizieller Platz für standesamtliche Trauungen freigegeben sind. Hier laufen jetzt die Planungen an.

Anschließend hielt Dr. med. Achim Klenk (Hausarzt und Internist in Welzheim, er hat auch Naturheilverfahren studiert) einen hochinformativen Vortrag zum Thema Kräuter und ihre Wirkung beziehungsweise Anwendung von der Antike bis heute. „Zusammen mit körperlicher Bewegung und mäßiger pflanzenbasierter Kalorienzufuhr, mäßigem Alkoholkonsum, einem Sinn im Leben und einem Umfeld mit Familie und Freunden wird die Gesundheit am besten geschützt.“ Der Fachvortrag von Dr. Klenk erntete großen Beifall. Ein ausführlicher Bericht hierzu folgt noch in der Welzheimer Zeitung. Danach ging es zum gemütlichen Teil über mit einem kleinen Essen und Getränken von der Bar. Es entwickelten sich gute Gespräche in einer entspannten und harmonischen Atmosphäre. Der Abend war sehr gelungen, man konnte die Liebe der Vereinsmitglieder für das, was jeder Einzelne tut, förmlich spüren.