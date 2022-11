Kaisersbach: "Hearts and Bones" treten im Schullandheim Mönchhof auf

Nach 15 Jahren als die Stimme von Wendrsonn hat sich Biggi Binder neuen künstlerischen Herausforderungen gestellt. Eines ihrer Projekte ist „Hearts and Bones - Songs from a Century“, wo sie im Duo mit der Gitarristin Barbara Gräsle ausgewählte Songperlen der 60er, 70er und 80er Jahre in kleiner, aber feiner Besetzung präsentiert. Im Interview lässt Biggi Binder tiefe Einblicke zu.

Wie fühlt es sich an, nach so langer Zeit neue Wege zu gehen?

Jeder Veränderung geht ja oft eine Krise voraus. So hatte ich während der sehr dunklen Zeit des Lockdowns viel Zeit zum Nachdenken und spürte immer deutlicher den Wunsch, musikalisch neue Wege zu gehen: Eigene Songs zu schreiben, in Englisch, die Dinge ausdrückend, die mich wirklich bewegen, mich frei in verschiedenen Genres zu bewegen, egal, ob Blues, Funk, Soul, Folk oder Rock - das alles schien mir sehr reizvoll.

Diese Lust auf Neues hat dann mit großer Dyn- Trio „Tiny Wings“ mit Micha Schad und Klaus Marquardt ist während des Lockdowns auch das Studio-Projekt „KayToBee“ mit Klaus Marquardt entstanden. In dieser Zeit durfte ich auch Barbara Gräsle kennenlernen. Zusammen haben wir das kleine, feine Akustik-Frauen-Power-Duo „Hearts and Bones“ ins Leben gerufen. Es ist also viel Neues entstanden, für das ich dankbar bin, das mich beflügelt und inspiriert. Und das fühlt sich ziemlich gut an!

Von schwäbischen zu englischen Texten ist ein deutlicher Wandel. Wie kam es dazu?

Ich habe größten Respekt davor, wenn es jemandem gelingt, wirklich gute Texte in Deutsch - oder gar Schwäbisch - zu schreiben, die keine billigen Klischees bedienen, sondern mit feinem Witz und intelligenter, tiefer Lyrik ins Schwarze treffen und den Zuhörer bewegen. Hierfür ist Markus Stricker von „Wendrsonn“ mit herrlich scharfsinnigem Humor und gefühlvoll-erdiger Poesie für mich ein leuchtendes Beispiel. Ich bewundere das sehr, mir selbst fällt es allerdings leichter, Songs mit englischen Texten zu schreiben und zu singen.

Es mag daran liegen, dass ich nach dem Abitur einige Zeit in Amerika war und schon meine allerersten Songs in Englisch geschrieben habe. Diese Sprache hat für mich einfach einen anderen Sound und einen „Flow“, mit dem man Texte leichter zum Grooven bringen kann. Und Groove hat für mich beim Musikmachen und Songschreiben große Bedeutung. Auch fällt es mir komischerweise leichter, Gefühle und Gedanken in englischer Sprache zu formulieren. Festlegen möchte ich mich da allerdings nicht: Kreativität braucht Raum, und vielleicht habe ich irgendwann auch mal Lust, Songs in Deutsch oder Schwäbisch zu schreiben.

Bei „Hearts and Bones“ ist zu lesen: „Starke Songs von starken Frauen“. Ist das auch eine Botschaft an Ihr Publikum?

Auf jeden Fall. Das Thema Emanzipation ist für Barbara und mich ein sehr wichtiges. Frauen sind viel zu wenig vertreten in der Pop-Musikszene. Meiner Meinung nach ist es geradezu paradox, wie sich in einer so freiheitsliebenden und weltoffenen Musikerwelt alte Geschlechter- und Rollenklischees teilweise immer noch so hartnäckig halten.

Dabei ist die eingeschüchterte Sängerin, die hübsch aussehen soll und ansonsten nicht viel zu melden hat, ein leider immer noch weit verbreitetes Phänomen. Andererseits gibt es viel Grund zur Hoffnung, dass in Sachen Emanzipation auch in der Musikwelt neue Töne angeschlagen werden: Mit dickem Grinsen im Gesicht beobachte ich, wie gerade im Moment eine neue Generation von Musikerinnen die Bühne betritt. Junge Frauen, die mit großer Selbstverständlichkeit und Selbstbewusstsein Bands gründen, Songs schreiben, als Sängerinnen, Instrumentalistinnen oder Produzentinnen arbeiten und damit ein ganz neues Image prägen. Herrlich!

Was würden Sie jungen Nachwuchsmusikern mit auf den Weg geben?

Ganz klar, macht euer Ding, seid experimentierfreudig, frech und mutig, zeigt Kante und lasst euch nicht einschüchtern. Fragt nicht zu sehr danach, was die Leute hören wollen, sondern entdeckt, was in euch lebt, und bringt es zum Klingen.

Biggi Binder und Barbara Gräsle sind beim „Kultur-Advent“ im und um das Schullandheim Mönchhof gleich zweimal zu hören: am Freitag, 25. November, sowie am Sonntag, 27. November. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.

Neben den Konzerten gibt es viele Angebote für die ganze Familie: Eine Kinder-Waldführung mit Förster und Waldpädagoge Kilian Knötzele, Basteln mit Kräuterpädagogin Petra Baader und eine Fülle an kreativen Unikaten beim großen Markt der Aspacher Hobbykünstler laden ein zu einem vorweihnachtlichen Genuss im romantischen Wald-Ambiente.

Nicht fehlen dürfen natürlich frisch zubereitete Schmankerl aus Pfanne und Grill, leckerer Honig und Marmeladen aus dem Schwäbischen Wald, Kaffee-Spezialitäten, Glühwein, Kinderpunsch und vieles andere mehr. Weitere Details zum Programm sind im Internet nachzulesen unter: www.rems-murr-kreis.de in der Rubrik Wirtschaft, Bildung, Tourismus unter Regionalmanagement, Veranstaltungen.