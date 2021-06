Der Schwabenpark hat wieder offen, doch viele Besucher trauten am ersten Tag dem überraschend guten Wetter nicht oder hatten noch Corona-Angst. „Es ist auch schön, dass nicht gleich der große Ansturm kommt. So können wir noch alles testen und es spielt sich nach monatelanger Pause alles wieder ein“, erklärt Schwabenpark-Chef André Hudelmaier, der aber am kommenden Wochenende bei sonnigem Wetter den ersten Ansturm erwartet.

Froh sind die 70 Mitarbeiter, dass endlich wieder Leben im