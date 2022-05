Kräuterterrassen Kaisersbach: Tausch und Plausch am 14. Mai

Der Vorstand des Gastgebervereins Kaisersbach-Ebnisee e.V. und das ganze Team der Kräuterterrassen Kaisersbach laden alle interessierten Besucherinnen und Besucher zu den nächsten Veranstaltungen ein.

Pflanzentauschbörse „Tausch und Plausch“ am Samstag, 14. Mai, von 13 bis 16 Uhr in den Kräuterterrassen Kaisersbach in der Gartenstraße 9:

Es handelt sich um eine Pflanzentauschbörse und einen Informationsaustausch, bei denen auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. „Egal, ob Sie stöbern oder Ihre privaten Pflanzen zum Tausch mitbringen möchten oder ob Sie einfach ein Gespräch mit Pflanzenliebhabern führen wollen“, so die Veranstalter. Die Pflanzen unterteilen sich in die Bereiche Kräuter, Gemüse, Tomaten, Salat, Gurken, Paprika, einjährige Blumen, Stauden sowie Vasen, Töpfe und Zeitschriften. Der Zugang ist kostenfrei. Über eine kleine Spende freut sich das ganze Kräutergarten-Team. Des Weiteren finden folgende Veranstaltungen statt:

Sonntag, 15. Mai, um 13.30 Uhr: Führung durch den Kräutergarten in den Kräuterterrassen Kaisersbach, Kosten pro Person 3,50 Euro.

Sonntag, 15. Mai, um 14.45 Uhr: Kreativ-Kurs zum Thema „Herstellung verschiedener Duftöle“, Kosten pro Person 4 Euro zuzüglich Materialkosten. Die Führung und der Workshop werden von einer ausgebildeten Kräuterpädagogin abgehalten. „Einige von Ihnen werden sie aus den letzten Jahren kennen. Das Duftöl kann mit nach Hause genommen werden. Parallel dazu findet ein Kinderprogramm statt."

Sonntag, 15. Mai, um 14.45 Uhr: Kurs für Kinder „Basteln eines Holzmobiles mit farbigen Hölzern“, Kosten pro Kind 2 Euro zuzüglich Materialkosten. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Kinder begrenzt. Die Kinderkurse der letzten Jahre erfreuten sich großer Beliebtheit. Deshalb wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten. Anmeldungen sind bis spätestens Freitag, 13. Mai, um 17 Uhr per E-Mail an 73667.kraeuterterrassen@gmail.com möglich. Die Gebühren werden vor Ort in bar bezahlt.

Da momentan keine Corona-Einschränkungen bestehen, werden am Sonntag, 15. Mai, auch Kaffee und Kuchen gegen eine Spende angeboten. Im Laufe des Jahres werden weitere Veranstaltungen durchgeführt.

Die Kräuterterrassen Kaisersbach sind ein Schaukräutergarten auf über 600 qm, der seit mehr als 20 Jahren besteht. Über 270 Kräuterarten in mehr als 20 Beeten zeigen ab Juni bis September ihre wahre Pracht. Die Pflanzen duften um die Wette. Dann summt und brummt es, da sich zahlreiche Bienen, Hummeln und Insekten am Nektar der Pflanzen laben.

Der Zugang zum Kräutergarten ist kostenlos, über eine kleine Spende freut sich das ganze Team. „Sie können Führungen zu verschiedenen Themen wie Heilkräuter, Frauenkräuter und Küchenkräuter bei der Kräuterpädagogin buchen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Flyer im Kräutergarten oder unter www.kaisersbacher-kraeuterterrasse.de“, so der Vorstand.