Mülledponie in Kaisersbach am Donnerstag (08.09.) vormittags geschlossen

Die Mülldeponie "Lichte" in Kaisersbach ist am Donnerstag, den 8. September vormittags geschlossen. Das teilt die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) in einer Pressemitteilung mit.

Wartungsarbeiten an der Fahrzeugwaage

Grund für die Schließung sind Wartungsarbeiten an der Fahrzeugwaage des Entsorgungszentrums. Da diese am Eingang der Deponie liegt, ist die Zufahrt während der Arbeiten nicht möglich. Erst ab 13 Uhr können an diesem Tag wieder Abfälle und Wertstoffe angliefert werden.