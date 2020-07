Monatelang standen die modernen Reisebusse still, war das vielfältige Tour-Programm gecancelt – aber am vergangenen Sonntag machte sich ein Bus voller Gäste auf eine kleine, hoffnungsvolle Rundfahrt in die nähere Umgebung.

10.45 Uhr an der Volksbank Welzheim. Ein Grüppchen Senioren wartet darauf, eingesammelt zu werden, zu einem der seit Jahr und Tag beliebten Sonntagsausflüge von „Maier Reisen“ aus Kaisersbach. Heute findet der allererste Ausflug seit gut vier Monaten statt, und die