Am 20. Januar hat die Amtszeit des neu gewählten Bürgermeisters Michael Clauss begonnen. Für den neuen Kaisersbacher Bürgermeister hat es aber keine große Amtseinsetzung gegeben. „Derzeit werden öffentliche Veranstaltungen abgesagt, unsere Kinder haben Einschränkungen in der Schule und im Kindergarten, der Sportbetrieb der Vereine wurde großteils unterbrochen – da finde ich es kein gutes Zeichen, wenn ich mich als neuer Bürgermeister im Januar groß feiern lasse“, so Michael