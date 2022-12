Michael Clauss ist schockiert: Kaisersbach verzichtet auf 17.000 Euro, warum?

Der Gemeinderat in Kaisersbach sorgt nach langer Zeit wieder für eigene Schlagzeilen. Fast alle Kommunen im Rems-Murr-Kreis erhöhen ihre Grundsteuer B, um mehr Einnahmen bei steigenden Kosten in der Haushaltskasse zu haben. Nur Kaisersbach nicht. Hier hat der Gemeinderat einfach mal großzügig abgelehnt, zum Wohle der Bürger, hieß es, und dennoch werden die Bürger darunter leiden. Warum?

In der Diskussion waren sich viele Gemeinderäte einig, dass man zwar die eigenen Steuersätze in der Kommune anheben müsse, aber man laut Gemeinderat Hans Schwenger zum Beispiel nicht höher liegen dürfe als Welzheim.

Was ist die Grundsteuer?

Statt jedoch den Vorschlag der Gemeindeverwaltung mit einem eigenen Antrag und anderen Betrag zur Abstimmung zu geben, wurde der Verwaltungsvorschlag abgelehnt. Und nun? Durch die abgelehnte Grundsteuer-B-Erhöhung fehlen jährlich 17.000 Euro an Einnahmen in Kaisersbach. Die Grundsteuer B umfasst die in einer Gemeinde liegenden bebauten und unbebauten Grundstücke – also alles, was nicht Land- und Forstwirtschaft ist. Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum, aber auch auf Erbbaurechte an inländischen Grundstücken und deren Bebauung, die der Eigentümer zu zahlen hat. Auf Mieter kann sie umgelegt werden.

Hat der Gemeinderat hier einen Fehler gemacht? Falls ja, wie wäre das weitere Vorgehen? Auf Antrag des Gemeinderats muss ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung bis spätestens zur übernächsten Sitzung genommen werden, wenn der gleiche Verhandlungsgegenstand nicht bereits in den letzten sechs Monaten behandelt wurde.

Clauss war sichtlich schockiert von der Gemeinderatsentscheidung

Da die Grundsteuer-B-Erhöhung auf 370 v. H. am 24. November 2022 abschließend beraten und abgelehnt wurde, kann der Gemeinderat eigentlich erst wieder ab Ende Mai 2023 die Beratung und den Beschluss über eine Erhöhung auf 370 v. H. beantragen. „Anders würde es sich verhalten, wenn sich ein anderer Sachverhalt ergibt. Wenn der Antrag des Gemeinderats zum Beispiel eine andere Erhöhung beinhalten würde, zum Beispiel auf 380 v. H. oder 365 v. H. Dann muss ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung bis spätestens zur übernächsten Sitzung genommen werden“, erklärt Bürgermeister Michael Clauss, der sichtlich schockiert war von dieser Gemeinderatsentscheidung. Auf der einen Seite wisse jeder, dass man Geld sparen müsse, aber auf der anderen Seite müsse man eben auch Geld reinholen.

Eigentlich ist nämlich der geplante Haushalt für das Jahr 2023 in Kaisersbach so gut wie schon lange nicht mehr aufgestellt. „Es ist der beste Plan für den Ergebnishaushalt Kaisersbach seit sehr vielen Jahren“, so Michael Clauss, der als früherer Kämmerer natürlich weiterhin ein besonderes Auge auf die Finanzen hat.

Finanzen laut Ergebnishaushalt so gut wie schon lange nicht mehr

Zwei von vier Haushaltsjahren seien vom ordentlichen Ergebnis her positiv, „das gab es noch nie seit Einführung der Doppik im Jahr 2019 in Kaisersbach. Es sind sogar alle vier Planungsjahre bei den Zahlungsmitteln, also dem Geldfluss, positiv“, erklärt Clauss. Die Gemeinde Kaisersbach drehe jeden Euro um und achte auf die Finanzen. „Kritik muss ich aber in Richtung Bund, Land und Landkreis richten: Bund und Land übertragen immer mehr Aufgaben auf die Kommunen, ohne für die notwendige Finanz- und Personalausstattung zu sorgen. Beispiele Sirenenausbau oder Glasfaserausbau. Der Landkreis erhöht die Kreisumlage und verlagert seine Finanzprobleme mit einem Federstrich auf die Kommunen. In meiner Wahrnehmung schöpft der Landkreis nicht alle Sparmöglichkeiten aus und hält weiter an einem riesigen Investitionsprogramm fest. Ich habe genau dies vor versammelter Bürgermeisterkreisversammlung dem Landratsamt ins Gesicht gesagt. Wir Kommunen müssen die Finanzprobleme des Landkreises ausbaden und müssen dafür Steuern erhöhen. Zusammengefasst heißt das, die Gemeinde Kaisersbach verbessert weiterhin ihre Finanzen, es muss aber weiterhin jeder Euro zusammengehalten werden und wir werden leider auch noch unpopuläre Maßnahmen vornehmen müssen, um die Kaisersbacher Finanzen zu stärken.“

Eine dieser unpopulären Maßnahmen wäre die aus Sicht der Gemeindeverwaltung nötige Erhöhung der Grundsteuer B gewesen. Kaisersbachs neuer Kämmerer Florian Schwarz stellte dann in der Gemeinderatssitzung, zu diesem Zeitpunkt war kein Bürger mehr da, die Zahlen vor. „Finanzielle Auswirkungen von Corona sind spürbar, aber es gibt eine Verbesserung bei den Gewerbesteuern gegenüber 2020. Es war keine Kreditaufnahme nötig aufgrund weniger Investitionen im Jahr 2021. Die Liquidität zum Jahresende 2021 beträgt 885.956 Euro, also höher als geplant.“

Zur Begründung des besseren Ergebnishaushaltes sagte Schwarz: „Man sieht die deutlichen Verbesserungen im laufenden Ergebnishaushalt. Das sehr gute Jahr 2023 beinhaltet die Sonderfaktoren der höheren Zuweisungen, aufgrund des schlechten Steuerjahres 2021, die im Jahr 2023 fließen. Umgekehrt sind die Jahre 2024 und 2025 mit höheren Umlagezahlungen betroffen, aufgrund guter Steuereingänge 2022 und 2023.“ Zusammenfassend meinte er: „Die stetige Aufgabenerfüllung ist gewährleistet, aber wir müssen den Weg der Haushaltskonsolidierung fortführen. Notwendige Investitionen sollen umgesetzt werden und unser Ziel bleibt ein dauerhaftes positives ordentliches Ergebnis.“ Denn klar sei, dass Kaisersbach in den nächsten Jahren Mehreinnahmen benötige, zum Beispiel durch ein neues Baugebiet, um alle Investitionen auch umsetzen zu können. „Unser Ziel kann es nicht sein, auf Dauer nur die Pflichtaufgaben zu erfüllen“, so der Schultes.