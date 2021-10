Der Tag nach der Bürgermeisterwahl in Kaisersbach sorgte in den Morgenstunden kurzzeitig für etwas Hektik. Der Grund: Die Wahlbeteiligung muss korrigiert werden. Nach einem Übermittlungsfehler am Wahlabend sind es keine 82,47 Prozent, sondern die Wahlbeteiligung liegt bei 70,66 Prozent. „Immer noch ein großartiges Ergebnis für die Demokratie in Kaisersbach“, so der künftige Bürgermeister Michael Clauss.

Am Wahlabend wurde von 1723 Wahlberechtigten gesprochen, es sind aber tatsächlich