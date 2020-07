In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 9. Juli, stellte Bürgermeisterin Katja Müller unter dem Tagesordnungspunkt Bekanntgaben klar, dass es selbstverständlich keine Gespräche zu einem Nachtragshaushalt in der nichtöffentlichen Sitzung geben werde.

„Wir warten bis zur Steuerschätzung im September ab und hoffen, dass wir keinen Nachtragshaushalt beschließen müssen! Sollten wir jedoch einen Nachtragshaushalt machen müssen, wird dieser selbstverständlich öffentlich diskutiert und