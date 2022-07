Natur und Entspannung pur in den Kaisersbacher Kräuterterrassen

Die Kräuterterrassen Kaisersbach des Gastgebervereins Kaisersbach-Ebnisee e.V. laden zu einem Besuch des Kräutergartens in Kaisersbach, Gartenstraße 9, ein. Am Sonntag, 10. Juli, gibt es von den Kräuterpatinnen selbst gebackenen Kuchen mit Kaffee und Tee aus heimischen Teekräutern (gegen eine Spende).

Bei ausreichender Nachfrage (Mindestteilnehmerzahl acht Personen) findet um 13.30 Uhr eine Führung durch den Kräutergarten durch eine ausgebildete Kräuterpädagogin statt. Die Gebühren betragen 3,50 Euro pro Person. Ein Kreativkurs „Herstellung einer Tinktur für Knochen mit Beinwell und Brennnessel“ findet bei genügend Anmeldungen (acht Personen) ab 14.45 Uhr statt. Die Kosten pro Person betragen vier Euro zuzüglich Materialkosten. Das Kinderprogramm ab 14.45 Uhr beinhaltet Stoffblumen zum Nähen. Die Kosten pro Kind sind zwei Euro zuzüglich Materialkosten. Dieser Kurs wird durch eine ausgebildete Erzieherin geleitet. Auch hier ist eine Mindestteilnehmerzahl von fünf Kindern notwendig.

Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen bitte bis spätestens Freitag, 8. Juli, um 17 Uhr nur per E-Mail an 73667.kraeuterterrassen@gmail.com.

In den Kräuterterrassen finden die Besucher eine Oase der Ruhe und Entspannung mit Wellnessfaktor und mit herrlichem Ausblick in das Tal der blinden Rot. Auf einer Gesamtfläche von 600 Quadratmetern auf mehreren Terrassen erwarten die Ausflügler circa 270 Kräuterarten in allen erdenklichen Wuchsformen und verschiedensten Blütenarten. Thematisch sind die Pflanzen in verschiedene Bereiche geordnet, wie zum Beispiel Tee- oder Heilkräuter für die Bereiche Atemwege, Magen, Nerven, Deko- und Schönheitskräuter sowie Küchenkräuter für Salate, Pizzen oder Süßspeisen.

Am Eingang betreibt die Grundschule Kaisersbach unter Anleitung einer Kräuterpatin ein Bienenbeet, in dem speziell Pflanzen und Blumen als Nahrung für Bienen, Hummeln und andere Insekten angebaut werden.

Wenn die Kräuter in voller Blüte stehen, duftet es verführerisch. Es summt und brummt im ganzen Kräutergarten - Natur und Entspannung pur. Die Kräuterbeete werden ehrenamtlich von Patinnen gepflegt.

Der Zugang zu den Kräuterterrassen ist kostenfrei. Über eine kleine Spende freut sich das ganze Team.