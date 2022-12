Neue Attraktion im Schwabenpark in Kaisersbach: Mit Muskelkraft in luftige Höhen

Mit großen Plänen für das Jahr 2023 hat sich der Schwabenpark in Kaisersbach-Gmeinweiler in die Winterpause verabschiedet. Nun hat der Freizeitpark eine der neuen Attraktionen für die kommende Saison bekannt gegeben. "Hubertus" wird das Fahrgeschäft heißen, bei dem sich die Fahrgäste selbst in luftige höhen ziehen können.

Neue Attraktion "Hubertus" im Schwabenpark ist neun Meter hoch

Hubertus ist ein über neun Meter hoher sogenannter Hubseilturm, wie der Park am Mittwoch auf seinen Social-Media-Kanälen verriet. Die Parkbesucher können auf vier Zweiersitzen Platz nehmen und sich mit einem dicken Tau selbst in die Höhe ziehen. Bei der neuen Attraktion ist also Muskelkraft gefragt. Mit Hebel und Bremse kann die Auf- und Abfahrt gesteuert werden. Der Turm soll an der Stelle des Kreiskarusells errichtet werden, das nach der aktuellen Saison geschlossen wurde.

Weltneuheit in Kaisersbach mit Spannung erwartet

Neben Hubertus hat der Schwabenpark noch eine weitere neue Attraktion, eine "Weltneuheit", angekündigt. Um welches Fahrgeschäft es sich dabei handelt, hat der Park noch nicht verraten. Das neue Fahrgeschäft soll jedoch in keinem anderen Freizeitpark so stehen.